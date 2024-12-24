S.T.A.L.K.E.R. 2 не планируют портировать на PlayStation 5

Глава студии GSC Game World Евгений Григорович прокомментировал слухи о возможном выходе S.T.A.L.K.E.R. 2 на консоли PlayStation 5 в будущем.

Разработчик в интервью изданию Tech4gamers подчеркнул, что команда сосредоточена на версиях для ПК и Xbox.

Мы не комментируем утечки, слухи или домыслы. Единственные версии S.T.A.L.K.E.R. 2 которые мы разрабатывали и поддерживаем — это версии для ПК и Xbox Series X/S.

Ранее в Сети появились слухи, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет консольным эксклюзивом Xbox лишь три месяца после релиза (то есть до конца февраля 2025 года), а затем игру могут выпустить на PlayStation 5.