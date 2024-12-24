Хоррор-игру Dredge бесплатно раздают в Epic Games Store

Онлайн-магазин Epic Games Store объявил следующую игру в рамках большой новогодней раздачи — в ближайшие сутки (до 25 декабря 19:00 мск) геймеры смогут забрать хоррор Dredge.

Инди-проект от Black Salt Games, совмещающий симулятор рыбалки и хоррора, вышел в марте 2023 года и был продан тиражом более 1 млн копий. Dredge получила две номинации на The Game Awards и стала лучшей инди-игрой по версии IGN Awards.

Стоит отметить, что игра не доступна в России и Беларуси. Пользователи могут забрать её на аккаунт, если поменяют регион учётной записи на другой.

Полный список раздач Epic Games можно найти в нашем отдельном материале.