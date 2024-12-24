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Дело Алека Болдуина об убийстве на съёмках фильма «Ржавчина» официально закрыто

Дело Алека Болдуина об убийстве на съёмках фильма «Ржавчина» официально закрыто
Кадр из фильма «Римские приключения»
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24 декабря прокуратура штата Нью-Мексико отозвала апелляцию на решение суда по Алеку Болдуину — ранее он вынес оправдательный приговор актёру.

Спецпрокурор по делу Кари Моррисси заявила, что власти больше не планируют добиваться обжалования. С Болдуина окончательно сняты все обвинения.

Инцидент с участием Болдуина произошёл 22 октября 2021 года во время съёмок фильма «Ржавчина». Актёр выстрелил холостыми патронами из реквизитного пистолета, но в результате погибла оператор Галина Хатчинс. Летом суд оправдал Алека, но прокуратура подала апелляцию — актёру грозило 1,5 года тюрьмы за непреднамеренное убийство.

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