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Финал шестого и последнего сезона «Кобра Кая» выйдет 13 февраля 2025 года – новый трейлер

Финал шестого и последнего сезона «Кобра Кая» выйдет 13 февраля 2025 года – новый трейлер
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Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал трейлер с датой релиза последней части шестого сезона «Кобра Кая». Заключительные эпизоды всего сериала про единоборства выйдут 13 февраля 2025 года.

Шестой сезон был разделён на три части. Первая вышла в июле, вторая — в ноябре. Теперь же зрителей ждут последние пять серий.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал основан на фильме «Парень-каратист» 1984 года. Шоу рассказывает о школе карате под названием «Кобра Кай», которую открыл некогда успешный спортсмен Джонни Лоуренс, ныне опустившийся и перебивающийся случайными заработками.

Главные роли в сериале играют Ральф Мачио, Уильям Забка, Шоло Маридуэнья и Джейкоб Бертран, а исполнительным продюсером выступает Уилл Смит.

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