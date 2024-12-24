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«О любом изменении в составе вы узнаете первыми»: тренер 1w по «Доте» — о результатах

«О любом изменении в составе вы узнаете первыми»: тренер 1w по «Доте» — о результатах
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Тренер состава 1win Team по Dota 2 Тимура Ahilles Кульмухамбетов высказался о вылете своей команды с квалификации к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025.

Наставник ростера рассказал о проблемах, с которыми столкнулся его коллектив:

Моё эмоциональное состояние не самое лучшее на данную минуту, но постараюсь всё честно отразить в своём тексте.
После замены CHIRA_JUNIOR мы попробовали выступать с другими игроками на центральной линии. Тренировались последние две недели с dualrazee. Столкнулись с тем, что совсем не получается функционировать как единый механизм. Разные приоритеты и желания игроков.
Череда поражений на тренировках и в официальных играх не добавляла уверенности и боевого духа в команде. Разборы повторов и поиски одной общей идеи не привели ни к чему. Поэтому трудно даже принять данную реальность, но стоит признать одно — не получилось от слова совсем.

По всей видимости, активный состав 1win Team ожидают изменения:

О любом изменении в составе вы узнаете первыми.
Спасибо, что продолжаете болеть и поддерживать ребят даже в тяжёлое для команды время.

Ранее 1w Team заняла последнее место в закрытых квалификациях к престижному чемпионату FPG 2025 по Dota 2.

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