Первые детали сериала по «Майору Грому» — шоу выйдет в 2025 году

Актёры и соавторы фильмов про Майора Грома представили новый проект по вселенной Bubble Comics. Шестисерийное шоу «Майор Гром: Сериал» выйдет в 2025 году на «Кинопоиске».

Каждый эпизод будет посвящён одному из основных персонажей франшизы. При этом появятся и новые герои — в сериале покажут маленьких Сергея Разумовского и Олега Волкова, а также сестра и отец Августа ван дер Холта.

Создатели «Майора Гром: Сериал» обещают несколько новых экшн-сцен с развитием отношений Олега Грома и Разумовского. Также в сериал войдет легендарная сцена смертельной игры в шахматы на жизни простых людей, ставшая известной в сообществе после комикса «Игра».