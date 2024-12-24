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Боевик «Ручная кладь» стал самой успешной премьерой Netflix в 2024 году

Боевик «Ручная кладь» стал самой успешной премьерой Netflix в 2024 году
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По итогам второй недели стриминга боевик «Ручная кладь» собрал ещё 55 млн просмотров. Лента с Тэроном Эджертоном суммарно набрала 97 млн просмотров за первые 10 дней после выхода.

Таким образом, рождественская лента стала самой успешной премьерой Netflix в 2024 году. В ближайшее время проект войдёт в топ-10 самых популярных оригинальных фильмов площадки, это может произойти уже до конца декабря.

«Ручная кладь» вышла 13 декабря и рассказывает о сотруднике службы безопасности аэропорта Итане, которого шантажирует загадочный преступник в канун Рождества. Он требует загрузить на самолёт опасный груз, который может стать причиной большой катастрофы. В противном случае злоумышленник обещает убить близкого человека Итана и поставить его карьеру под угрозу.

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