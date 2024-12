Сценаристы «Соника в кино» хотят снять фильм по The Legend of Zelda

Сценаристы «Соника в кино» Пэт Кейси и Джош Миллер рассказали, что хотели бы выступить режиссёрами фильма по The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Ещё сценаристы с радостью бы экранизировали битемап Golden Ax, классический платформер Cool Spot и A Boy and His Blob.

Экранизация The Legend of Zelda выйдет в мировом прокате до 2030 года. Режиссёром будущей картины выступит Уэс Болл, постановщик «Планеты обезьян: Новое царство».

Актёрский состав и детали сюжета фильма The Legend of Zelda пока неизвестны. Финансированием фильма Nintendo и Sony Pictures займутся вместе. Sony Pictures Entertainment будет прокатывать ленту во всём мире.