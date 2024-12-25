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«Все шансы есть»: режиссёр Алексей Учитель — о номинации Юры Борисова на «Оскар»

«Все шансы есть»: режиссёр Алексей Учитель — о номинации Юры Борисова на «Оскар»
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Во время беседы с ТАСС режиссёр Алексей Учитель прокомментировал номинацию Юры Борисова на «Оскар» за роль в фильме «Анора». По словам постановщика, он уважает Борисова и считает его талантливым актёром.

Учитель подчеркнул, что победа Юры на «Оскаре» выйдет плюсом всей киноиндустрии в России.

Талантливый, замечательный актёр и очень разносторонний, интересный. Я вот с ним сталкивался несколько раз тоже, в предварительной работе. Должен! Мне кажется, все шансы есть. Это только в плюс нам.

Также Учитель считает, что российским актёрам ни в коем случае нельзя отказываться от подобных наград, поскольку они очень важны для развития отечественного кино и для самих актёров в первую очередь.

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