«Все шансы есть»: режиссёр Алексей Учитель — о номинации Юры Борисова на «Оскар»

Во время беседы с ТАСС режиссёр Алексей Учитель прокомментировал номинацию Юры Борисова на «Оскар» за роль в фильме «Анора». По словам постановщика, он уважает Борисова и считает его талантливым актёром.

Учитель подчеркнул, что победа Юры на «Оскаре» выйдет плюсом всей киноиндустрии в России.

Талантливый, замечательный актёр и очень разносторонний, интересный. Я вот с ним сталкивался несколько раз тоже, в предварительной работе. Должен! Мне кажется, все шансы есть. Это только в плюс нам.

Также Учитель считает, что российским актёрам ни в коем случае нельзя отказываться от подобных наград, поскольку они очень важны для развития отечественного кино и для самих актёров в первую очередь.