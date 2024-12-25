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Появился новогодний постер фильма «Фантастическая четвёрка»

Появился новогодний постер фильма «Фантастическая четвёрка»
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В честь скорых праздников Marvel Studios опубликовала новогодний постер фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». На нём можно увидеть ёлочную игрушку с символом ленты.

Ещё на постере есть надпись, которая гласит: «От семьи для тебя». Под семьёй подразумевается, конечно, то, что Фантастическая четвёрка — самая известная семья во вселенной Marvel.

Новогодний постер фильма

Фото: Marvel Studios

Напомним, Педро Паскаль в ленте сыграет роль Мистера Фантастика или Рида Ричардса. Вместе с ним в проекте сыграют Эбон Мосс-Бакрак (Существо), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Ванесса Кирби (Женщина-невидимка). Режиссёром ленты выступит Мэтт Шекман.

Премьера кинокомикса состоится 25 июля 2025 года.

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