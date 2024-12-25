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Выяснилось, какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp уже 1 января

Выяснилось, какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp уже 1 января
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По данным издания GSMArena, с 1 января 2025 года WhatsApp прекратит поддержку ряда устаревших моделей Android-смартфонов, работающих на Android KitKat и более ранних версиях.

В начале следующего года поддержка WhatsApp прекратится на 19 смартфонах. Среди них: Samsung Galaxy S3 и Note 2, Motorola Moto G первого поколения, HTC One X, LG Optimus G и Nexus 4, а также несколько моделей Sony Xperia.

Почему создатели WhatsApp решили прекратить поддерживать мессенджер на устаревших ОС? Причина проста — она заключается в необходимости поддержки новых функций и возможностей WhatsApp, включая функции на основе искусственного интеллекта, требующие более современного аппаратного обеспечения.

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