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Съёмки сериала «Склиф» приостановили из-за травмы Кристины Асмус

Съёмки сериала «Склиф» приостановили из-за травмы Кристины Асмус
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Актриса Кристина Асмус сообщила в соцсетях, что команда сериала «Склиф» приостановила съёмки шоу из-за её недавно полученной травмы ноги.

Сериал и сама артистка планируют вернуться к съёмкам примерно в конце января, когда звезда «Интернов», «Текста» и других проектов восстановится после операции. Артистка уже выразила желание вернуться к работе, но из-за восстановления после травмы пока не может этого сделать.

Команда, абсолютные безумцы, я так скучаю и хочу уже на площадку!

В сериале «Склиф» Асмус играет роль травматолога НИИ Склифосовского. Напомним, у актрисы обнаружили разрыв передней крестообразной связки и порванный мениск. Операция прошла успешно, но теперь Кристине нужно пройти курс восстановления, который займёт три-четыре недели.

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