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«Его гораздо больше, чем в трейлере»: Джеймс Ганн — о псе Крипто из «Супермена»

«Его гораздо больше, чем в трейлере»: Джеймс Ганн — о псе Крипто из «Супермена»
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В дебютном тизере «Супермена» внимание зрителей к себе приковал Крипто — пёс Супермена со сверхспособностями, который, похоже, будет вытаскивать Кларка Кента из передряг.

По словам Ганна, Крипто в ленте будет куда больше, чем показали в трейлере. К тому же язык не повернётся назвать его «просто хорошим пёсиком». Что это значит, Ганн не объяснил.

Крипто далёко не хороший пёсик. Его будет гораздо больше, чем в трейлере. В ролике есть некая упрощённая версия взаимоотношений Крипто и Супермена, но в фильме всё будет глубже.

Порция других деталей ленты: Лоис Лейн и Кларк Кент будут знакомы с самого начала фильма, а Лекс Лютор уже ненавидит Супермена. Премьера ленты с Дэвидом Коренсветом в главной роли состоится 11 июля 2025 года.

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