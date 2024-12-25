Тим Миллер раскрыл низкую зарплату за съёмки «Дэдпула»

Во время беседы с изданием Collider режиссёр первого «Дэдпула» Тим Миллер рассказал, какую зарплату получил за съёмки ленты. Для Миллера это был дебют в большом кино. Вероятно, именно поэтому гонорар оказался таким низким по меркам других постановщиков.

По словам Миллера, за работу над первым «Дэдпулом» ему заплатили $ 225 тыс. Для него это большая сумма, но агент ошарашил Тима тем, что он мог бы заработать больше за съёмку одного эпизода «Ходячих мертвецов».

За два года работы это не куча денег. Не то чтобы я не благодарен, я чертовски благодарен, но мой агент сказал: «Чувак, ты заработал бы больше за эпизод «Ходячих мертвецов».

Миллер отметил, что многие ошибочно думают, что всем режиссёрам в Голливуде платят миллионы долларов. Реальность немного другая, подчеркнул Тим.