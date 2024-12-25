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Джеймс Ганн объяснил, почему серии «Монстров-коммандос» выходят раз в неделю

Джеймс Ганн объяснил, почему серии «Монстров-коммандос» выходят раз в неделю
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В недавнем интервью Джеймс Ганн рассказал, почему эпизоды мультсериала «Монстры-коммандос» выходят раз в неделю. По словам Ганна, благодаря такой концепции проекты могут оставаться более популярными и подпитывать интерес аудитории.

Ганн подчеркнул, что, скорее всего, все шоу DC будут выходить в подобном формате.

Такой выпуск даёт проектам возможность обсуждаться и расти из недели в неделю. Сериал «Монстры-коммандос» становится всё популярнее от эпизода к эпизоду из-за позитивных обсуждений вокруг него.

Мультсериал «Монстры-коммандос» рассказывает историю секретного отряда супергероев, которые отправляются выполнять самые опасные задания. В состав команды входят как сверхсильные люди, так и внеземные существа с различными суперспособностями.

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