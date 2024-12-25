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Призовые растут, а просмотры падают — итоги женского киберспорта в 2024 году

Аналитический портал Esports Charts поделился показателями женского киберспорта по итогам 2024 года.

В 2024 году призовые на женских киберспортивных турнирах сохранили динамику роста. При этом количество подобных соревнований сократилось на 20%, в связи с чем уменьшились и просмотры — данный показатель упал с 29,16 до 21,65 млн часов.

Динамика призовых и просмотров в женском киберспорте за последние 7 лет Фото: Esports Charts

Стоит отметить, что практически 60% зрителей пришлось ивенты по VALORANT. Так, самым популярным турниром среди женских команд стал чемпионат VCT 2024: Game Changers Championship. Большой вклад внесла и Mobile Legends: Bang Bang, которой удалось привлечь 30% просмотров в индустрии.

Распределение просмотров в женском киберспорте (2024 г.) Фото: Esports Charts

Оставшиеся 10% аудитории женского киберспорта распределились между такими дисциплинами, как Counter-Strike 2, League of Legends, Fortnite и другими.