Сегодня в мировом прокате состоялась премьера фильма «Носферату» Роберта Эггерса. Картину можно посмотреть в кинотеатрах всего мира, кроме России. Картина доберётся до страны, но уже наверняка после праздников, поскольку сейчас в отечественных кинотеатрах не будут показывать голливудские проекты.

Сюжет картины описывается как «готическая история об одержимости девушки и страшного вампира, влюбившегося в неё и наводящего невыразимый ужас».

Критики называют ленту «великолепной и ужасающе блестящей», отмечая захватывающую актёрскую игру Лили-Роуз Депп и Билла Скарсгарда. Некоторые даже назвали работу Роберта Эггерса идеальным ремейком и одним из главных фильмов ужасов 2024 года.