Вышел трейлер сериала «Министерство Всего Хорошего» от Okko — премьера 1 января

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер сериала «Министерство Всего Хорошего». Премьера комедийного шоу состоится уже 1 января 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

«Министерство Всего Хорошего» расскажет о будущем, где за всеми помыслами людей внимательно следят две могущественные организации во Вселенной: «Министерство всего хорошего» и «Министерство всего плохого». К первым попадают самые добрые и хорошие желания, а ко вторым ― только самые злые. Сотрудники министерств днём и ночью обрабатывают запросы и стараются соблюдать вселенское равновесие. Но однажды странное и необдуманное желание случайной девушки запускает цепочку таинственных событий, которые ставят под угрозу будущее всех людей.

Главные роли в сериале исполнили Владислав Прохоров («Руки Вверх!»), Маруся Фомина («Папа»), Николай Фоменко («Федя»), Лиза Ищенко («Трасса»), Гоша Куценко («Балканский рубеж») и другие актёры. Режиссёром сериала выступил Александр Фомин («Молодой человек», «Восьмидесятые»).

Постер сериала «Министерство Всего Хорошего»