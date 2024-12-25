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Maddyson, NS, Miposhka и Solo вошли в Зал славы видеоигровой индустрии РФ

Maddyson, NS, Miposhka и Solo вошли в Зал славы видеоигровой индустрии РФ
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Представлен Зал славы видеоигровой индустрии России от Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ).

По итогам голосования 2024 года в символический перечень вошли Никита Буянов, работающий над Escape from Tarkov, Юрий Мирошников из компании «1С», а также популярный блогер Илья Maddyson Давыдов и представители киберспортивной Dota 2 Алексей Solo Березин, Ярослав NS Кузнецов и Ярослав Miposhka Найдёнов.

Кроме этого, Зал славы пополнился играми, среди которых оказались Дальнобойщики 2, Heroes of Might and Magic V и Аллоды Онлайн.

Зал славы видеоигровой индустрии России — это виртуальный список, куда входят выдающиеся представители и проекты отечественного геймдева. Голосование состоит из нескольких этапов, включая в себя мнение экспертов, учредителей РВИ и сообщества.

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