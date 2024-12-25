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Сборы мультфильма «Моана 2» превысили $ 800 млн за месяц проката

Сборы мультфильма «Моана 2» превысили $ 800 млн за месяц проката
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По итогам четырёх недель проката сборы мультфильма «Моана 2» превысили отметку в $ 800 млн. Проект Disney продолжает лидировать в мировых чартах, продолжая свой путь к $ 1 млрд.

Сейчас лента занимает четвёртую строчку в списке самых кассовых фильмом 2024 года, ближайшим конкурентом стал ещё один мультфильм, «Гадкий я 4», собравший $ 969 млн. Аналитики отмечают, что «Моана 2» не сбавит показатели благодаря новогодним праздникам.

«Моана 2» продолжает историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и отправляется в новое путешествие с лучшим другом. На своём пути девушка заводит новых друзей и встречается с новыми недоброжелателями.

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