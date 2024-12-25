Вышел тизер сериала «Челюскин. Первые» о спасательной операции ледокола в ловушке

Wink опубликовал тизер-трейлер сериала «Челюскин. Первые». Он расскажет о реальной спасательной операции экипажа ледокола «Челюскин», оказавшегося в ловушке на дрейфующей льдине.
В ролике показаны главные герои, которые оказываются в ловушке и теперь вынуждены бороться за свою жизнь.
Тизер-трейлер
Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.
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Фото: Wink
Фото: Wink
Фото: Wink
Фото: Wink
Фото: Wink
Главные роли исполнили Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков и другие. Режиссёром выступил Степан Коршунов. Создатели шоу отмечают, что съёмки проекта проходили в экстремальных условиях — при -50°C в Териберке, Архангельской и Мурманской областях.
Всего будет шесть эпизодов. Премьера состоится на Wink.