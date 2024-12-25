Клуб Егора flamie Васильева представил состав по Counter-Strike 2

Киберспортивный клуб Flame Sharks известного про-игрока в Counter-Strike 2 Егора flamie Васильева анонсировал состав по шутеру от Valve.

В ростер вошли пять молодых российских киберспортсменов, большинство из которых ранее представляло команду PARTIZAN. Тренировать команду будет Вадим MSE Зимин, ранее занимавший позицию наставника в 1win Team.

Состав Flame Sharks по CS2:

Илья Vopsick Осипов;

Игорь PsychoDoctor Каратуев;

Александр yakuza Макаров;

Иван xm1nd Драгунов;

Алексей 7tetsu Дивин;

Вадим MSE Зимин (тренер).

Капитаном коллектива станет Алексей 7tetsu Дивин, а роль снайпера на себя возьмёт Иван xm1nd Драгунов.