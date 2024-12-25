Клуб Егора flamie Васильева представил состав по Counter-Strike 2
Киберспортивный клуб Flame Sharks известного про-игрока в Counter-Strike 2 Егора flamie Васильева анонсировал состав по шутеру от Valve.
В ростер вошли пять молодых российских киберспортсменов, большинство из которых ранее представляло команду PARTIZAN. Тренировать команду будет Вадим MSE Зимин, ранее занимавший позицию наставника в 1win Team.
Состав Flame Sharks по CS2:
- Илья Vopsick Осипов;
- Игорь PsychoDoctor Каратуев;
- Александр yakuza Макаров;
- Иван xm1nd Драгунов;
- Алексей 7tetsu Дивин;
- Вадим MSE Зимин (тренер).
Капитаном коллектива станет Алексей 7tetsu Дивин, а роль снайпера на себя возьмёт Иван xm1nd Драгунов.
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