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Клуб Егора flamie Васильева представил состав по Counter-Strike 2

Клуб Егора flamie Васильева представил состав по Counter-Strike 2
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Киберспортивный клуб Flame Sharks известного про-игрока в Counter-Strike 2 Егора flamie Васильева анонсировал состав по шутеру от Valve.

В ростер вошли пять молодых российских киберспортсменов, большинство из которых ранее представляло команду PARTIZAN. Тренировать команду будет Вадим MSE Зимин, ранее занимавший позицию наставника в 1win Team.

Состав Flame Sharks по CS2:

  • Илья Vopsick Осипов;
  • Игорь PsychoDoctor Каратуев;
  • Александр yakuza Макаров;
  • Иван xm1nd Драгунов;
  • Алексей 7tetsu Дивин;
  • Вадим MSE Зимин (тренер).

Капитаном коллектива станет Алексей 7tetsu Дивин, а роль снайпера на себя возьмёт Иван xm1nd Драгунов.

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