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Роскачество проверит популярные видеоигры на «манипулятивные механики»

Роскачество проверит популярные видеоигры на «манипулятивные механики»
Genshin Impact
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Некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) готовится провести проверку видеоигр на предмет манипулятивных механик. Об этом рассказал глава компании Максим Протасов в интервью ТАСС.

В Роскачестве проверят некие популярные видеоигры, однако их названия так и не раскрыли. Главным предметом исследования станут механики, побуждающие пользователей тратить деньги и вызывающие зависимость.

Мы будем исследовать популярные компьютерные игры. В первую очередь обратим внимание на манипулятивные механики — способы вытягивания денег у играющих. Центр цифровой экспертизы Роскачества проанализирует, какие приёмы могут влиять на поведение игроков, в том числе детей, какие риски они несут, насколько игры приводят к зависимостям.

По итогам исследования Роскачество планирует создать методику оценки качества игр, чтобы покупатель понимал, получил ли товар Знак качества. В 2025 году ведомство также проверит мобильные приложения маркетплейсов и по доставке еды.

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