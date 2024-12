GTA 5, Mortal Kombat 11 и «Ведьмак 3» — самые продаваемые игры в России перед Новым годом

В группе компаний «М.Видео-Эльдорадо» рассказали о самых продаваемых играх в России перед новогодними праздниками. Список физических копий разделили на четыре группы — по разным платформам.

Так, самой продаваемой игрой на Новый год для PlayStation 4 и PlayStation 5 стала GTA 5, а вторую строчку занял файтинг Mortal Kombat 11 Ultimate. На PS4 геймеры также часто покупают Red Dead Redemption 2, «Человека-паука: Майлза Моралеса» и трилогию «Мафии», а на PS5 популярнее оказались «Ведьмак 3», EA Sports FC 25 и Atomic Heart.

Что касается Xbox, то лидером продаж стал ремейк Resident Evil 4, а на Nintendo Switch чаще всего покупали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Самые продаваемые игры на PS4 в России к Новому году

GTA 5 Mortal Kombat 11 Ultimate Red Dead Redemption 2 «Человек-паук: Майлз Моралес» Mafia: Trilogy

Самые продаваемые игры на PS5 в России к Новому году

GTA 5 Mortal Kombat 11: Ultimate «Ведьмак 3: Дикая охота. Полное издание» EA Sports FC 25 Atomic Heart

Самые продаваемые игры на Xbox в России к Новому году

Resident Evil 4 Remake EA Sports FC 24 GTA 5 Alan Wake 2: Deluxe Edition Star Wars Jedi: Survivor

Самые продаваемые игры на Nintendo Switch в России к Новому году