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Лучшие процессоры 2024 года для игр: Ryzen 7 9800, Core i5-12400F, Ryzen 7 7700 и другие

Эксперты назвали лучшие процессоры 2024 года
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Техноблогеры с портала Hardware Unboxed уже начали подводить «железные» итоги 2024 года. Блогеры провели исследование и выбрали лучшие процессоры за последние 12 месяцев по разным составляющим.

Так, лучшим чипом для игр они выбрали AMD Ryzen 7 9800X3D — новинку от компании AMD продолжают скупать по всему миру. По мнению редакции Hardware Unboxed, процессор будет актуален на протяжении многих лет, обеспечивая лучшую производительность в играх.

Сравнение AMD Ryzen 7 9800X3D с другим чипами в The Last of Us Part 1

Сравнение AMD Ryzen 7 9800X3D с другим чипами в The Last of Us Part 1

Фото: Hardware Unboxed

Что касается начального уровня, то лучшим выбором будет Intel Core i5-12400F. Этот бюджетный чип обеспечивает достойную производительность в современных новинках, почти не греется и отлично подойдёт для тех, кто не хочет переплачивать за более продвинутые решения.

Тесты Intel Core i5-12400F в Cyberpunk 2077

Тесты Intel Core i5-12400F в Cyberpunk 2077

Фото: Gamers Nexus

Наконец, лучшим процессором по соотношению цена-качество стал AMD Ryzen 7 7700. Покупка этого чипа позволит игрокам улучшить свою сборку ПК в будущем без покупки новой материнской платы. Кроме того, сам Ryzen 7 7700 обеспечивает отличную производительность в современных играх без переплат.

Сравнение AMD Ryzen 7 7700 с игровым чипом Intel Core i5-14600K

Сравнение AMD Ryzen 7 7700 с игровым чипом Intel Core i5-14600K

Фото: Hardware Unboxed

Лучшие процессоры 2024 года по версии Hardware Unboxed

  • Лучший процессор начального уровня — Intel Core i5-12400F
  • Лучший процессор для нового игрового ПК — AMD Ryzen 5 7600
  • Лучший процессор по соотношению цена-качество — AMD Ryzen 7 7700
  • Лучший процессор для игр — AMD Ryzen 7 9800X3D
  • Лучший процессор для профессиональных задач — Intel Core Ultra 9 285K и AMD Ryzen 9 9950X.
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