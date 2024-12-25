Эксперты назвали лучшие процессоры 2024 года

Техноблогеры с портала Hardware Unboxed уже начали подводить «железные» итоги 2024 года. Блогеры провели исследование и выбрали лучшие процессоры за последние 12 месяцев по разным составляющим.

Так, лучшим чипом для игр они выбрали AMD Ryzen 7 9800X3D — новинку от компании AMD продолжают скупать по всему миру. По мнению редакции Hardware Unboxed, процессор будет актуален на протяжении многих лет, обеспечивая лучшую производительность в играх.

Сравнение AMD Ryzen 7 9800X3D с другим чипами в The Last of Us Part 1 Фото: Hardware Unboxed

Что касается начального уровня, то лучшим выбором будет Intel Core i5-12400F. Этот бюджетный чип обеспечивает достойную производительность в современных новинках, почти не греется и отлично подойдёт для тех, кто не хочет переплачивать за более продвинутые решения.

Тесты Intel Core i5-12400F в Cyberpunk 2077 Фото: Gamers Nexus

Наконец, лучшим процессором по соотношению цена-качество стал AMD Ryzen 7 7700. Покупка этого чипа позволит игрокам улучшить свою сборку ПК в будущем без покупки новой материнской платы. Кроме того, сам Ryzen 7 7700 обеспечивает отличную производительность в современных играх без переплат.

Сравнение AMD Ryzen 7 7700 с игровым чипом Intel Core i5-14600K Фото: Hardware Unboxed

Лучшие процессоры 2024 года по версии Hardware Unboxed