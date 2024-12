Эксперты назвали лучшие процессоры 2024 года

Техноблогеры с портала Hardware Unboxed уже начали подводить «железные» итоги 2024 года. Блогеры провели исследование и выбрали лучшие процессоры за последние 12 месяцев по разным составляющим.

Так, лучшим чипом для игр они выбрали AMD Ryzen 7 9800X3D — новинку от компании AMD продолжают скупать по всему миру. По мнению редакции Hardware Unboxed, процессор будет актуален на протяжении многих лет, обеспечивая лучшую производительность в играх.

Сравнение AMD Ryzen 7 9800X3D с другим чипами в The Last of Us Part 1

Фото: Hardware Unboxed