Во сколько выйдет второй сезон «Игры в кальмара»

До премьеры продолжения «Игры в кальмара» остаётся меньше суток: второй сезон появится в онлайн-кинотеатре Netflix завтра, 26 декабря, в 11:00 мск .

В России кинотеатр недоступен, поэтому появление на альтернативных площадках ожидается вскоре после этого: скорее всего, в течение пары часов всё уже будет доступно везде. Правда, всё ещё неизвестно, стал ли Netflix переводить второй сезон на русский язык — если да, то будет ли озвучка в кинотеатре.

«Игра в кальмара» — неожиданный корейский хит, который моментально стал международным феноменом. Его создатель за последние три года работы сразу над вторым и третьим сезоном буквально «устал» от вселенной.