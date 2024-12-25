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Во сколько выйдет второй сезон «Игры в кальмара»

Во сколько выйдет второй сезон «Игры в кальмара»
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До премьеры продолжения «Игры в кальмара» остаётся меньше суток: второй сезон появится в онлайн-кинотеатре Netflix завтра, 26 декабря, в 11:00 мск.

В России кинотеатр недоступен, поэтому появление на альтернативных площадках ожидается вскоре после этого: скорее всего, в течение пары часов всё уже будет доступно везде. Правда, всё ещё неизвестно, стал ли Netflix переводить второй сезон на русский язык — если да, то будет ли озвучка в кинотеатре.

«Игра в кальмара» — неожиданный корейский хит, который моментально стал международным феноменом. Его создатель за последние три года работы сразу над вторым и третьим сезоном буквально «устал» от вселенной.

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