Стала известна точная дата выхода ремейка «Бриллиантовой руки» от ТНТ

Уже 31 декабря на телеканале ТНТ состоится премьера «Небриллиантовой руки» — ремейка культовой комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. События ленты развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь герою контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а с куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом».

Ленту можно будет посмотреть на ТНТ в 20:00 по местному времени. Тем временем до онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» фильм доберётся сразу после завершение трансляции по телевидению — в 23:00 мск. Продолжительность ленты составит около двух с половиной часов.

Дата выхода фильма «Небриллиантовой руки»