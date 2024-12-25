В России выйдет сериал «Тихая гавань» со звёздами «Игры престолов» — одновременно с миром

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» объявила о выпуске американского сериала «Тихая гавань» в России. Премьера триллера со звёздами «Игры престолов» состоится уже 10 января — одновременно со всем миром. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Сериал расскажет про двух друзей-хакеров — Тобиасе и Марко. Они мечтают стать технологическими миллионерами, но пока промышляют лишь взломами баз данных и мелким мошенничеством. Неожиданным образом их пути пересекаются с представителями ирландской мафии, которые используют крупнейший морской порт Европы в Роттердаме в своих преступных целях. Однажды друзей просят помочь со взломом системы безопасности, чтобы незаметно завозить в Нидерланды гигантские партии запрещённых веществ. Что выйдет из этого плана, который кажется на первый взгляд надёжным, как швейцарские часы?

Главные роли в будущем шоу сыграли Алфи Аллен и Джек Глисон, ранее сыгравшие Теона Грейджоя и Джоффри Баратеона в «Игре престолов». Создателем шоу выступил Марк Уильямс, работавший над «Озарком».