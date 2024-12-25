Как сообщил телеграм-канал CINEMAPLEX, фильм «Муфаса: Король Лев» выйдет в кинотеатрах России уже 28 декабря. Ленту будут показывать в стране неофициально в рамках предсеансового обслуживания.

Напомним, повествование в картине ведётся в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать. Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром ленты выступил Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Премьера фильма «Муфаса: Король Лев» в кинотеатрах по всему миру состоялась 20 декабря. Бюджет картины составил $ 200 млн.