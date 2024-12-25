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В Иране разблокировали WhatsApp и Google Play

В Иране разблокировали WhatsApp и Google Play
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Как сообщает издание IRNA, в Иране сняли запрет на использование мессенджера WhatsApp и магазина приложений Google Play. Данное решение было принято большинством голосов на Высшем совете по информационной безопасности.

Напомним, WhatsApp и Google Play заблокировали в стране в сентябре 2022 года после того, как местные жители начали протестовать из-за гибели 22-летней Махсы Амини — её задержала полиция нравов по обвинению в неправильном ношении хиджаба.

В Иране также остаются заблокированными YouTube, X (ранее Twitter), TikTok, «Телеграм» и другие социальные сети. Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал смягчить запреты в интернете.

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