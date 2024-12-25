Вышел спецэпизод «Доктора Кто» с Шути Гатвой на Рождество

25 декабря состоялась премьера рождественского спецэпизода сериала «Доктор Кто» с Шути Гатвой. Праздничная серия уже доступна для просмотра в стриминговом сервисе Disney+.

Согласно синопсису, Доктор встречает девушку по имени Джой и оказывается в отеле, где сдают номера, используя перемещения во времени. Спецэпизод получил название Joy To The World «Радуйся, мир».

В праздничной серии компанию Шути Гатве составила Никола Кохлан («Бриджертоны»), Джонатан Айрис («Шерлок») и другие. Сценаристом выступил Стивен Моффат, который был шоураннером сезонов «Доктора Кто» с Мэттом Смитом и Питером Капальди в главных ролях.