30 лучших фильмов года по версии мировых критиков
Издание World of Reel проанализировало более 400 списков лучших фильмов 2024 года от авторитетных СМИ, сайтов и кинокритиков. На основе полученных результатов журналисты смогли составить самый точный рейтинг лент.
Тройку лидеров возглавили мелодрама «Анора», боди-хоррор «Субстанция» и спортивная драма «Претенденты».
Топ-10 лучших фильмов 2024 года по версии мировых критиков
- «Анора» (режиссёр Шон Бейкер);
- «Субстанция» (режиссёр Корали Фаржа);
- «Претенденты» (режиссёр Лука Гуаданьино);
- «Дюна: Часть вторая» (режиссёр Дени Вильнёв);
- «Бруталист» (режиссёр Брэди Корбет);
- «Мальчишки из «Никеля» (режиссёр РаМелл Росс);
- «Я видел свечение телевизора» (режиссёр Дэн Шонбурн);
- «Всё, что нам кажется светом» (режиссёр Паял Кападия);
- «Конклав» (режиссёр Эдвард Бергер);
- «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (режиссёр Джордж Миллер).
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Материалы по теме
Комментарии