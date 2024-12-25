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30 лучших фильмов года по версии мировых критиков

Издание World of Reel проанализировало более 400 списков лучших фильмов 2024 года от авторитетных СМИ, сайтов и кинокритиков. На основе полученных результатов журналисты смогли составить самый точный рейтинг лент.

Тройку лидеров возглавили мелодрама «Анора», боди-хоррор «Субстанция» и спортивная драма «Претенденты».

Топ-10 лучших фильмов 2024 года по версии мировых критиков

«Анора» (режиссёр Шон Бейкер); «Субстанция» (режиссёр Корали Фаржа); «Претенденты» (режиссёр Лука Гуаданьино); «Дюна: Часть вторая» (режиссёр Дени Вильнёв); «Бруталист» (режиссёр Брэди Корбет); «Мальчишки из «Никеля» (режиссёр РаМелл Росс); «Я видел свечение телевизора» (режиссёр Дэн Шонбурн); «Всё, что нам кажется светом» (режиссёр Паял Кападия); «Конклав» (режиссёр Эдвард Бергер); «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (режиссёр Джордж Миллер).

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.