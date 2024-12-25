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30 лучших фильмов года по версии мировых критиков: «Анора», «Субстанция», «Претенденты», «Дюна: Часть вторая» и «Конклав»

30 лучших фильмов года по версии мировых критиков
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Издание World of Reel проанализировало более 400 списков лучших фильмов 2024 года от авторитетных СМИ, сайтов и кинокритиков. На основе полученных результатов журналисты смогли составить самый точный рейтинг лент.

Тройку лидеров возглавили мелодрама «Анора», боди-хоррор «Субстанция» и спортивная драма «Претенденты».

Топ-10 лучших фильмов 2024 года по версии мировых критиков

  1. «Анора» (режиссёр Шон Бейкер);
  2. «Субстанция» (режиссёр Корали Фаржа);
  3. «Претенденты» (режиссёр Лука Гуаданьино);
  4. «Дюна: Часть вторая» (режиссёр Дени Вильнёв);
  5. «Бруталист» (режиссёр Брэди Корбет);
  6. «Мальчишки из «Никеля» (режиссёр РаМелл Росс);
  7. «Я видел свечение телевизора» (режиссёр Дэн Шонбурн);
  8. «Всё, что нам кажется светом» (режиссёр Паял Кападия);
  9. «Конклав» (режиссёр Эдвард Бергер);
  10. «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (режиссёр Джордж Миллер).

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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