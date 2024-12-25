Утекли точные характеристики видеокарт RTX 5070 и RTX 5070 Ti

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Проверенный инсайдер kopite7kimi опубликовал точные технические характеристики грядущих видеокарт RTX 5070 и RTX 5070 Ti. Примечательно, что разница между двумя графическими ускорителями достаточно большая.

Характеристики RTX 5070:

чип GB205-300, архитектура Blackwell;

количество потоковых процессоров — 48;

количество CUDA-ядер — 6144 ;

12 ГБ памяти GDDR7, 192-битная шина;

скорость памяти — 28 Гбит/с, пропускная способность — 672 ГБ/с;

TGP — 250 Вт, PCIe 5.0x16.

Характеристики RTX 5070 Ti:

чип GB203-300, архитектура Blackwell;

количество потоковых процессоров — 70;

количество CUDA-ядер — 8960;

16 ГБ памяти GDDR7, 256-битная шина;

скорость памяти — 28 Гбит/с, пропускная способность — 896 ГБ/с;

TGP — 300 Вт, PCIe 5.0x16.

Ожидается, что видеокарты линейки GeForce RTX 5000 представят 7 января 2025 года в рамках технической выставки CES. Мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе, на нём запланировано выступление гендиректора NVIDIA Джейсона Ху.