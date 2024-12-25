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В 2024 году в Steam вышло около 19 тысяч игр — это рекорд

В 2024 году в Steam вышло около 19 тысяч игр — это рекорд
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Согласно данным сервиса SteamDB, за 2024 год в онлайн-магазине от Valve вышло около 19 тысяч игр — это абсолютный рекорд площадки. Для сравнения, в предыдущем году количество релизов составило 14,3 тысячи.

Фото: SteamDB

Самым популярным жанром стали экшены — с данным тегом вышло более семи тысяч игр. Ко всему прочему, 14,3 тысячи игр от общего числа были одиночными, в то время как на долю мультиплеерных пришлось чуть больше двух тысяч.

Что касается инди-проектов, то в 2024 году их вышло более 8,6 тысячи. Подобное значение также стало рекордным по сравнению с предыдущими годами. Вероятно, в 2025 году число выпущенных на площадке проектов преодолеет отметку в 20 тысяч.

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