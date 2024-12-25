Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел большой трейлер второго сезона сериала «Ночной агент» от Netflix — релиз 23 января

Вышел большой трейлер второго сезона сериала «Ночной агент» от Netflix — релиз 23 января
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер второго сезона сериала «Ночной агент». Продолжение одного из самых популярных проектов стриминга выйдет уже 23 января 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Ночной агент» рассказывает об агенте ФБР Питере Сазерленде, который однажды принимает звонок по линии экстренной связи от девушки Роуз Ларкин, которую якобы хотят убить. Спецагент берётся за расследование и довольно быстро выясняет, что дело куда запутаннее и масштабнее, чем ему сперва могло показаться.

Первый сезон шпионского сериала вышел на Netflix в марте 2023 года и стал хитом онлайн-кинотеатра. Шоу оказалось самым популярным телесериалом 2023-го в сервисе, собрав более 812 млн часов просмотра за первые шесть месяцев.

Материалы по теме
Всё, что известно о втором сезоне «Игры в кальмара»
Всё, что известно о втором сезоне «Игры в кальмара»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android