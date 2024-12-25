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Вышел трейлер «Ведьмака 4» с профессиональной русской озвучкой. Дубляж к первому кинематографическому ролику игры записала студия закадрового перевода Flarrow Films.

Пользователи в комментариях сильно похвалили работу актёров, а некоторые и вовсе заявили, что их версия трейлера получилась моментами даже лучше оригинала.

Видео доступно на YouTube-канале «Flarrow Films — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Судя по первому трейлеру «Ведьмака 4», в новой игре Цири получит ряд новых способностей, но потеряет старые — например, возможность телепортироваться. Разработчики заверяют, что все изменения будут обоснованы с точки зрения лора.

Игра создаётся на Unreal Engine 5 для ПК и консолей. Сроки и дата релиза пока не раскрываются.