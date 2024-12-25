Вышел первый трейлер комедии «Симон» от братьев Андреасян — старт 2 января

«Кинокомпания братьев Андреасян» опубликовала дебютный трейлер комедийного сериала «Симон». В ролике показали центральных персонажей истории и ряд забавных эпизодов.
Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на -видео принадлежат «Кинокомпании братьев Андреасян».
Согласно синопсису, в армянском городе Берд умирает уважаемый строитель Симон. У него остались жена, множество детей и внуков. Однако на похороны Симона собираются не только близкие родственники и друзья, но и его любовницы.
В актёрский состав вошли Грант Тохатян, Микаэл Арамян, Сатеник Ахназарян, Ольга Кабо, Алёна Хмельницкая, Ирина Безрукова, Алика Смехова, Татьяна Храмова и другие.
Комедийный сериал «Симон» стартует 2 января 2025 года. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.