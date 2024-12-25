В Epic Games Store раздают экшен Control от авторов Max Payne

25 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача экшена Control от авторов Alan Wake. Забрать игру себе на аккаунт смогут все геймеры в течение суток, включая владельцев российских аккаунтов.

Фото: Epic Games

Главной героиней Control выступает девушка Джесси Фейден, которая приходит в Федеральное бюро контроля, чтобы отыскать подсказки для поиска своего пропавшего брата. Однако в этот момент базу атакуют «Иссы» — враждебные сущности из другого измерения. Сюжет вдохновлён произведениями о паранормальных явлениях, а также выдержан в духе сериалов «Секретные материалы» и «Твин Пикс».

Ежедневная раздача будет проходить до конца года. Ближе к концу месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится в начале января.