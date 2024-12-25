Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сказка «Злая» с Арианой Гранде вошла в топ-50 самых кассовых фильмов в истории США

Сказка «Злая» с Арианой Гранде вошла в топ-50 самых кассовых фильмов в истории США
Аудио-версия:
Комментарии

Сказка «Злая» с Арианой Гранде заработала в домашнем прокате уже $ 390 млн. Подобный результат позволил ленте войти в топ-50 самых кассовых фильмов в истории США. Чтобы занять ещё более высокую позицию, картине необходимо обогнать «Человек-паук: Вдали от дома» (заработал $ 390,5 млн).

Тем временем в мировом прокате фильм почти приблизился к отметке в $ 600 млн сборов. Зрители и критики приняли «Злую» очень тепло: отмечали, что это качественная сказка, которая подойдёт для просмотра как детям, так и взрослым.

«Злая» рассказывает о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История показывает взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы.

Вторая часть ленты выйдет в ноябре 2025 года.

Материалы по теме
Семейная сказка с Арианой Гранде: обзор фильма «Злая»
Семейная сказка с Арианой Гранде: обзор фильма «Злая»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android