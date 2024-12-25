Сказка «Злая» с Арианой Гранде вошла в топ-50 самых кассовых фильмов в истории США

Сказка «Злая» с Арианой Гранде заработала в домашнем прокате уже $ 390 млн. Подобный результат позволил ленте войти в топ-50 самых кассовых фильмов в истории США. Чтобы занять ещё более высокую позицию, картине необходимо обогнать «Человек-паук: Вдали от дома» (заработал $ 390,5 млн).

Тем временем в мировом прокате фильм почти приблизился к отметке в $ 600 млн сборов. Зрители и критики приняли «Злую» очень тепло: отмечали, что это качественная сказка, которая подойдёт для просмотра как детям, так и взрослым.

«Злая» рассказывает о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История показывает взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы.

Вторая часть ленты выйдет в ноябре 2025 года.