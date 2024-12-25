Вышел первый тизер комедии «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером

Компания Netflix опубликовала первый тизер комедии «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером в главной роли. В видео показали несколько сцен из продолжения и центральных героев истории.

Видео доступно на YouTube-канале Animania. Права на видео принадлежат Netflix.

Оригинальный фильм «Счастливчик Гилмор» рассказывает о Хэппи Гилморе, который с детства обожал хоккей, но способностями для этой игры не обладал. Случай дал ему в руки клюшку для гольфа, и его удар стал самым мощным за всю историю этого «лужаечного» вида спорта, который он так презирал. Синопсис сиквела ещё неизвестен.

Ожидается, что премьера комедии «Счастливчик Гилмор 2» состоится в июле 2025 года. Точная дата пока не раскрывается. Фильм будет доступен для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.