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Вышел первый тизер комедии «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером

Вышел первый тизер комедии «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером
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Компания Netflix опубликовала первый тизер комедии «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером в главной роли. В видео показали несколько сцен из продолжения и центральных героев истории.

Видео доступно на YouTube-канале Animania. Права на видео принадлежат Netflix.

Оригинальный фильм «Счастливчик Гилмор» рассказывает о Хэппи Гилморе, который с детства обожал хоккей, но способностями для этой игры не обладал. Случай дал ему в руки клюшку для гольфа, и его удар стал самым мощным за всю историю этого «лужаечного» вида спорта, который он так презирал. Синопсис сиквела ещё неизвестен.

Ожидается, что премьера комедии «Счастливчик Гилмор 2» состоится в июле 2025 года. Точная дата пока не раскрывается. Фильм будет доступен для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.

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