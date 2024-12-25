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Российская консоль будет работать на процессоре «Эльбрус»

Российская консоль будет работать на процессоре «Эльбрус»
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Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что российская консоль будет работать на процессоре "'Эльбрус", а в качестве операционной системы рассматриваются «Аврора» или «Альт Линукс». Также он заявил, что в устройстве буду предусмотрены и другие отечественные компоненты.

Разработкой концепции, бизнес-модели и конкурентных преимуществ будущей консоли доверили фонду «Сколково».

Постепенно вырисовывается облик российской игровой консоли, созданием которой занимается Минпромторг по поручению президента. Судя по протоколу заседания профильной рабочей группы, она будет базироваться на процессоре «Эльбрус» и других электронных компонентах российского производства.

По словам Горелкина, будущую консоль нужно создавать для продвижения «отечественных видеоигровых продуктов», а не «портирования сотни старых игр».

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