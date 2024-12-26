Команда Aunkere — чемпион первого Streamers Battle по CS2, Deko — лучший игрок

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Завершился шоу-турнир BetBoom Streamers Battle по Counter-Strike 2 с призовым фондом 3 млн рублей.

Чемпионом Битвы стримеров стала команда популярного контентмейкера Евгения Aunkere Карьята. Так, в гранд-финале Team Aunkere удалось обыграть состав стримера Тимура skywhywalker Леонова, несмотря на то что до этого ростер Евгения дважды уступил коллективу Тимура.

Звание лучшего игрока и дополнительные 200 тыс. рублей заработал представитель Team skywhywalker Денис Deko Жуков, а 150 тыс. рублей за наибольшее количество эйсов в рамках ивента получил Владислав xiELO Лысов из состава Вячеслава buster Леонтьева.

Итоги BB Streamers Battle по CS2:

первое место: Team Aunkere (Россия) — 1,5 млн рублей;

второе место: Team skywhywalker (Россия) — 750 тыс. рублей;

третье место: Team buster (Россия) — 300 тыс. рублей;

четвёртое место: Team RachelR (Россия) — 200 тыс. рублей;

пятое место: Team OverDrive (Россия) — 150 тыс. рублей;

шестое место: Team Shadowkek (Украина) — 100 тыс. рублей;

7-8-е место: Team CS2NEWS (Россия), Team BreeL (Россия).

Стримерский турнир по CS2 прошёл в онлайн-формате с 20 по 25 декабря. В рамках соревнования восемь звёздных миксов разыграли призовой фонд, превышающий 3 млн рублей.