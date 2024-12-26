Мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» не войдёт в киновселенную Marvel

Одним из самых ожидаемых проектов 2025 года — мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». Как оказалось, его события не развернутся в киновселенной Marvel, а произойдут в другой вселенной.

На такой шаг создатели проекта пошли, чтобы не ограничивать себя в плане сюжета и его развития. Авторы шоу не хотели ставить себе рамки и позволили полную творческую свободу.

Все началось с того, что мы подумали: «Ладно, это первый год обучения Человека-паука в колледже, он будет первокурсником, можем ли мы обойтись без этого и остаться полностью в киновселенной Marvel?», и уже на раннем этапе разработки мы поняли, насколько зашли в тупик. Мы не могли по-настоящему использовать врагов персонажа, его происхождение и прочее.

Премьера мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» состоится в стриминговом сервисе Disney+ уже 29 января 2025 года.