Вышел мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 6»

Сегодня в российских кинотеатрах состоялась премьера мультфильма «Иван Царевич и Серый волк 6». Ленту уже можно посмотреть в городах страны.

В новой части Иван и его друзья отправляются на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира. На кону честь Тридевятого царства, а исполняющая желания Щука — как назло, возьми да исчезни! Спасать положение, как всегда, приходится Ивану, Серому Волку и Василисе. Им предстоит встретить Колобка, отыскать рыбу мечты и доказать всему сказочному миру, что самое важное в любой сказке — это смелость, дружба и, конечно, любовь.

Ивана озвучил Никита Ефремов, голос Волку подарил Александр Боярский, а к роли Кота вновь вернулся Михаил Боярский.