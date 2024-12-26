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Актриса Лиза Моряк раскрыла, кто мог бы заменить Евгения Цыганова в сериале «Первый номер»

Актриса Лиза Моряк раскрыла, кто мог бы заменить Евгения Цыганова в сериале «Первый номер»
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Недавно актриса Лиза Моряк поговорила с «Газетой.Ru» и рассказала, что Максим Матвеев, известный по сериалу «Триггер», вполне мог бы заменить Евгения Цыганова в сериале «Первый номер».

По словам Моряк, она с уважением относится к Цыганову, в том числе благодаря его богатому опыту работы в кино.

Мне кажется, что вместо Евгения Цыганова отлично подошёл бы Максим Матвеев. Он обладает такой красивой внешностью и органикой, что действительно мог бы быть главным редактором глянцевого журнала.

По признанию Моряк, она часто обращает внимание на актёрский состав проектов. Артистку удивил каст «Первого номера» из-за того, что там приняли участие «много классных ребят».

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