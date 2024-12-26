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Вышел тизер «Супермена» Джеймса Ганна в стиле LEGO

Вышел тизер «Супермена» Джеймса Ганна в стиле LEGO
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На днях вышел тизер-трейлер фильма «Супермен» Джеймса Ганна. Автор канала Trevor Carlee переделал ролик и показал, как он выглядит в LEGO-стиле.

По наполнению тизер получился аналогичным: в самом начале герой терпит жёсткую посадку и лежит раненый в снегу, вместе с этим показывают кадры из обычной жизни Кларка Кента.

Видео доступно на YouTube-канале Trevor Carlee. Права на видео принадлежат Trevor Carlee, Warner Bros.

«Супермен» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»).

Премьера новой ленты Джеймса Ганна состоится уже 11 июля 2025 года в мировых кинотеатрах.

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