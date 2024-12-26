Режиссёр фильма «Один дома» раскрыл, как родители Кевина купили себе роскошный дом

События фильма «Один дома» разворачиваются в большом доме. Фанаты задавались вопросом, как родители Кевина Маккаллистера могли позволить себе приобрести подобное жильё.

На этот вопрос наконец-то ответил режиссёр картины Крис Коламбус. По его словам, родители героя действительно вполне могли позволить себе такую недвижимость, поскольку мама Кевина работала модельером, а отец занимался рекламой.

Его мама была очень успешным модельером. Отец мог работать в рекламе, но я не помню, чем конкретно он занимался. Не организованной преступностью.

Кстати, «Один дома» есть в нашем списке лучших новогодних фильмов, с которым можно ознакомиться ниже.