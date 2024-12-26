Эксперт назвал самые технологичные подарки на Новый год

Замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ Тимофей Воронин рассказал изданию RT о самых технологичных подарках, которые можно сделать на Новый год.

По его словам, самым лучшим подарком в этой сфере станет станция в комплекте с умными лампочками или розетками. Подобное порадует большинство людей, которые хотят быть ближе к современному миру.

Второе место среди самых желанных технологичных подарков занял компактный виниловый проигрыватель. Такой девайс позволяет слушать музыку в прекрасном качестве, при этом достаточно удобен, отметил Воронин. Третье место в рейтинге, по мнению Воронина, занимает электросамокат, который сегодня стал одним из самых удобных видов транспорта.

Само собой, в топе нашлось место и фотоаппарату для мгновенной печати — это особый подарок, который особенно оценят путешественники или люди, любящие фотографировать всё вокруг себя.