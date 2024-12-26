В работе находится новый фильм по франшизе «Могучие рейнджеры» — инсайдер

По словам киноинсайдера Даниэля Рихтмана, в работу запущен новый фильм по франшизе «Могучие рейнджеры». Деталями будущего проекта Рихтман при этом не поделился.

Кроме того, инсайдер рассказал, что ведутся обсуждения потенциального анимационного сериала, который станет новым направлением для франшизы. Окончательного решения насчёт будущего развития серии пока не приняли.

Франшиза «Могучие рейнджеры» существует с 1990-х. Она стала культурным феноменом, зрители полюбили её благодаря захватывающим эпизодам и культовым персонажам. На протяжении многих лет «Могучие рейнджеры» развивались: появлялись новые команды и сюжетные линии, но при этом сохранялись основные темы — командная работа и героизм.