Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Игра в кальмара 2 сезон вышел

Вышел второй сезон сериала «Игра в кальмара»
Комментарии

Сегодня на Netflix триумфальное событие — состоялась премьера второго сезона хитового сериала «Игра в кальмара». Проект уже можно посмотреть на площадке.

Сюжет второго сезона рассказывает, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.

Первый сезон шоу про тайный турнир на выживание собрал более 2,8 млрд часов просмотров. Для сравнения: «Уэнсдей» вместе с четвёртым сезоном «Очень странных дел» с трудом превысили 50% от этой отметки. Корейское шоу стало настоящим хитом Netflix и прогремело на весь мир, оставив большой отпечаток в современной поп-культуре.

Материалы по теме
Лучшие новогодние фильмы
Лучшие новогодние фильмы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android